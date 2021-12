Dopo una lunga battaglia Lucas Silvestro non ce l’ha fatta

Lucas Silvestro non ce l’ha fatta. A comunicarlo è il fratello Jeremias sulle pagine social. Come tutti sappiamo, a Lucas era stato diagnosticato un grave tumore cerebrale non molti mesi fa e subito era partita una forte campagna di solidarietà: varie raccolte fondi e attività per raccogliere denaro (era stata fondata anche l’Associazione Lucas Silvestro per la causa), affinché potesse tentare di curarsi in Germania, l’unica chance rimasta per guarire. Un percorso difficile, ma l’unico rimasto da tentare: era riuscito ad iniziare le cure, ma non ha fatto in tempo a guarire.

Lucas era un noto barista qui a San Severino: lui ed il fratello Jeremias avevano gestito “Il Gatto”, bar frequentato da tantissimi giovani, e, per qualche anno, anche il Bar dei giardini. Un uomo generoso, simpatico e cordiale con tutti: chiunque lo abbia conosciuto, non potrà dimenticarlo, per il suo carattere espansivo e le sue immancabili battute. Come ha scritto il fratello Jeremias: «Sappiamo che sarai presente in ogni nostra chiacchierata da adesso in poi, hai lasciato un segno nella vita di tanta gente che sarà difficile da cancellare, non ti sei mai arreso e per questo motivo e per tutto quello che ci hai insegnato, ti diciamo grazie».