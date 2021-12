Professionale: si riaprono le iscrizioni per l’indirizzo sociosanitario

All’Istituto professionale Ercole Rosa di San Severino, sede coordinata dell’Ipsia Pocognoni di Matelica, si riaprono le iscrizioni per l’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”. Il corso rappresenta una grande opportunità per i giovani e per tutta la comunità del territorio. Il diplomato in tale indirizzo è infatti una figura professionale che vanta specifiche competenze per attuare interventi in ambito sociale e sanitario e per migliorare il benessere bio-psico-fisico delle persone con particolari necessità. Al termine degli studi, della durata di cinque anni, trova in breve occupazione nelle strutture comunitarie pubbliche e private: ospedali, case di riposo, centri ricreativi, strutture per disabili, asili nido, comunità di recupero, case famiglia. Inoltre, può diventare insegnante tecnico-pratico ed avere accesso a qualsiasi facoltà universitaria. «Poiché la nostra realtà sociale richiede un’attenzione sempre maggiore alle tematiche della salute e del benessere psico-fisico di chi si trova in difficoltà e vista anche la particolare situazione che stiamo vivendo a causa del Covid – sottolineano gli insegnanti dell’Ipsia -, tale corso può diventare un’occasione per preparare figure professionali che operino in uno dei settori che ad oggi ha le maggiori richieste occupazionali. La scuola, oltre alle materie comuni e di indirizzo come scienze umane, psicologia, igiene e metodologie operative e diritto, offre un’ampia offerta formativa, ricca di attività integrative e progetti. Come previsto dalla riforma degli istituti professionali, durante il percorso scolastico saranno svolte attività pratiche professionalizzanti in strutture specializzate, al fine di formare sul campo i futuri operatori».

Info: Ipsia “Ercole Rosa”, tel. 0733 638131.

Lu.Mus.