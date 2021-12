Fabio Verbenesi nuovo presidente del comitato del Centro storico

È stato rinnovato al termine di un’assemblea aperta il Consiglio direttivo del comitato Centro storico di San Severino, che rimarrà in carica per il triennio 2022-24. Dopo una lunghissima e apprezzata presenza, l’ex numero uno Emanuela Cardinali verrà avvicendata da Fabio Verbenesi. Sua vice Nadia Trinci, segretario Francesco Rossi. I nuovi consiglieri sono Giuseppe Moretti, Aldo Marchetti, Maurizio Schiavoni, Giuliana Bonifazi, Andrea Marconi, Pier Paolo Serini, Marco Travaglini e, appunto, l’ex presidente Emanuela Cardinali. A loro va aggiunto l’avvocato Paolo Marchionni in qualità di presidente onorario.

«Il centro storico è il cuore pulsante dell’intera città – sono state le prime parole del neo presidente Verbenesi -, visitato da stuoli di turisti, eppure i problemi non mancano. Innanzi tutto c’è l’atavica questione della viabilità e dei parcheggi auto. La presenza di diversi cantieri per la ricostruzione post sisma, come avvenne nel post terremoto del 1996, ha reso lo scorrimento del traffico più farraginoso, cosicché si rende necessario un puntuale monitoraggio affinché tutto proceda con razionalità. Da tenere sotto osservazione anche i posti auto con relativi permessi per i residenti, considerati gli spazi a disposizione sempre minori. La pulizia delle vie spesso lascia a desiderare, i bidoni per la raccolta dell’umido, del vetro e del “giallo” sono pochi e non facilmente raggiungibili da parte dei numerosi anziani che vivono nella zona. Un’altra necessità appare quella dei cestini porta rifiuti. Ne contiamo davvero pochi, sarebbe utile rafforzare la dotazione per far sì che le strade possano essere tenute sempre pulite. Siamo certi – conclude Verbenesi – che i rinnovati vertici dell’Amministrazione comunale ascolteranno le nostre proposte di collaborazione».

Lu.Mus.