Via alla rassegna “InterValli”, sei cammini fra le bellezze delle valli di Potenza, Esino e Musone

Da domenica 6 ottobre prenderà il via la rassegna “InterValli. Sei cammini tra le valli del Potenza, Esino, Musone”, evento che proseguirà fino al 10 novembre, in dodici Comuni del territorio dell’Unione montana che patrocina l’iniziativa organizzata dall’associazione Viatĭcum.

“InterValli è un’occasione unica per valorizzare alcuni percorsi esistenti come il Cammino dei Cappuccini, Esatrail, il sentiero francescano, il Cammino nelle Terre mutate, l’Alta via delle Marche, il sentiero del Partigiano nell’ottica di metterli in rete allo scopo di far conoscere le specificità dei territori, ma anche le bellezze delle nostre realtà dell’entroterra che sono sì quelle naturalistiche ma che abbracciano anche i musei, le tradizioni culinarie, il folclore, le specificità geologiche e floristiche e, insieme quelle artistico e letterarie”, come sottolinea il presidente dell’Unione montana, Denis Cingolani.

I dodici Comuni interessati all’iniziativa sono Apiro, Castelraimondo, Cingoli, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, San Severino, Pioraco, Poggio San Vicino, Sefro, e Treia.

Ad accompagnare i gruppi escursionistici (il numero di partecipanti per ciascuna escursione sarà limitato) saranno le guide ambientali escursionistiche dell’associazione Viatĭcum: Anna Chiara Pietravalle, Luca Ciccola, Marco Parroni e Tiziana Regine. I percorsi sono alla portata di tutti: famiglie, coppie, gruppi di amici. Verranno fornite ai partecipanti le tracce Gpx, scaricabili tramite Qr code.

Questo il programma.

Domenica 6 ottobre Pioraco – Sefro, percorso su una distanza di 12 km e un dislivello di 300 metri della durata di 4 ore (soste escluse).

Domenica 13 ottobre Matelica – Castel Santa Maria, percorso su una distanza di 8 km e un dislivello di 400 metri della durata di 3,5 ore (soste escluse).

Domenica 20 ottobre Palazzo – Pontile, percorso su una distanza di 7,5 km e un dislivello di 450 metri della durata di 4 ore.

Domenica 27 ottobre Gagliole – Valdiola, percorso su una distanza di 8 km e un dislivello di 350 metri della durata di 3,5 ore (soste escluse).

Domenica 3 novembre Pian dell’Elmo – Frontale, percorso su una distanza di 9 km e un dislivello di 400 metri della durata di 4 ore (soste escluse).

Domenica 10 novembre Treia – Avenale, percorso su una distanza di 8,5 km e un dislivello di 350 metri della durata di 5 ore (soste escluse).

Per ulteriori informazioni si può inviare un’email a guide.viaticum@gmail.com oppure contattare i seguenti numeri di telefono Anna Chiara 3334889885, Marco 3475389088, Luca 3208029880, Tiziana 3478451972.

Ogni cammino rappresenta un’opportunità per immergersi nel paesaggio naturale dell’entroterra maceratese, attraversando boschi, colline e borghi storici. L’iniziativa è dedicata a chi desidera scoprire il territorio in modo attivo e sostenibile, favorendo la socializzazione e il benessere psico-fisico.