Ospedale: Maria Sfasciotti festeggia la pensione coi colleghi

Dopo un lungo impegno nel settore dell’assistenza agli anziani e dopo tanti anni di servizio come Oss al Punto di primo intervento dell’ospedale di San Severino, è andata in pensione la nostra concittadina Maria Sfasciotti. Il suo traguardo professionale è arrivato in pieno periodo di pandemia, ma solo di recente è stato festeggiato in sicurezza con i colleghi.

Maria, presente nella struttura sanitaria settempedana dal 2008, si è sempre distinta per serietà e amore nei confronti del proprio lavoro, facendosi apprezzare per la sua professionalità sia dai pazienti, sia dai sanitari e dagli operatori del “Bartolomeo Eustachio”.

Ora che è a riposo si gode il bellissimo nipotino Vittorio, dedicandosi alla famiglia e agli interessi che i ritmi di lavoro avevano inevitabilmente compresso.