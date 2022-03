Pallanuoto: Under 16 vince in trasferta col poker di Sciapichetti

Partita vietata ai deboli di cuore, quella che ha visto protagonista, domenica scorsa, il BluGallery Under 16 che ha disputato la seconda giornata del campionato regionale di pallanuoto in casa del Pian del Bruscolo, nell’impianto di Tavullia. I padroni di casa partono forte e si portano subito sul 2-0. A quel punto i settempedani cominciano a macinare gioco ed occasioni e riescono a riacciuffare la parità sul 2-2. Le due squadre si affrontano senza che nessuna la spuntasse sull’altra. Si va al cambio di campo sul risultato di 4-3 in favore dei padroni di casa. Nel terzo tempo i settempedani operano il break decisivo con una doppietta di Elia Sciapichetti, che riporta avanti gli ospiti. All’inizio dell’ultima frazione il Pian del Bruscolo trova subito il pareggio ma a due minuti dal termine ci pensa il solito Sciapichetti a realizzare il goal del definitivo 6-5 per il Blugallery che festeggia così tre punti d’oro per la conferma al primo posto del torneo. Alla fine si contano 4 reti a firma di Elia Sciapichetti ed una a testa di Mattia Zamponi ed Andrea Perticarari.

Luca Muscolini