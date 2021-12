Suor Chiara Francesca Raggi è la nuova Madre abbadessa delle clarisse

Suor Chiara Francesca Raggi è la nuova Madre abbadessa del monastero delle clarisse di San Severino. Raccoglie il testimone da suor Rosella Chiara Mancinelli, che assume il ruolo di vicaria. Il Capitolo elettivo delle Sorelle Povere di Santa Chiara è stato celebrato oggi, festa di tutti i santi dell’Ordine francescano. Sono state indicate anche suor Chiara Maria Zappia come 1^ Discreta, suor Annalisa Chiara Tiberi come 2^ Discreta e suor Rossana Chiara Rogani come 3^ Discreta.

Suor Chiara Francesca Raggi era vicaria dal giugno dello scorso anno, dopo la scomparsa di suor Maria Luigia Ferrando. Ora l’investitura per il nuovo incarico di Madre abbadessa alla guida del monastero della sua città.

Per suor Rosella Chiara Mancinelli, invece, si profilano altri incarichi di responsabilità a livello nazionale.

Intanto, la comunità conferma la propria presenza su Facebook attraverso una nuova pagina che risponde all’indirizzo https://www.facebook.com/Clarisse-San-Severino-111369454709448