Eletto il nuovo Consiglio d’istituto del “Tacchi Venturi”

Sono stati ufficializzati i nomi dei nuovi eletti al Consiglio d’Istituto del Comprensivo Padre Tacchi Venturi di San Severino dopo la due giorni di votazioni nel seggio allestito all’atrio del plesso centrale della scuola media. I nuovi membri del consiglio d’Istituto che rimarranno in carica per il triennio 2021-2024 sono gli insegnanti: Laura Roscani, Sandra De Felice, Barbara d’Innocenzo, Martina Prosperi, Claudia Cassandrini, Salvatore Tignino, Cristina Raggi e Cinzia Maccari. Quindi Noemi Menichelli e Leonora Agrifoglio per la componente Ata ed i seguenti genitori: Tiziana Ruggeri, Giovanni Chiarella, Samuele Bonifazi, Roberta Fornari, Francesco Setaro, Thomas Tacchi, Alessia Sgaiglia ed Amalia Brinda. Il dirigente scolastico reggente Sandro Luciani, dopo aver atteso eventuali ricorsi fino a domenica 5 dicembre, procederà successivamente alla nomina del nuovo Consiglio d’Istituto ed alla prima convocazione dello stesso.

Lu.Mus.