Giulia Feliziani si è brillantemente laureata all’Università di Camerino in Chimica e Tecnologie farmaceutiche, con 110 e lode, più l’encomio.

Dopo aver svolto un periodo di studio e ricerca all’università di Vienna, la giovane settempedana ha discusso una tesi sperimentale in Biologia molecolare su “La steatosi epatica non alcolica indotta dalla dieta ad alto contenuto di grassi nei topi C57BL/6 è associata alla disfunzione della barriera intestinale”. Relatrici la professoressa Rosita Gabbianelli e la professoressa Ina Bergheim.

La tesi di laurea, redatta in Inglese, è stata discussa in lingua inglese. Un lavoro di ricerca importante, esposto in modo esemplare, che ha permesso alla studentessa di laurearsi anche con l’encomio del Corpo accademico di Unicam.

Complimenti a Giulia e “buon futuro” per la professione che vorrà intraprendere!