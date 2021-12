Alla Scuola Media una classe prima in quarantena preventiva

La mattinata di domenica scorsa ha visto il personale di segreteria dell’Ic Padre Tacchi Venturi di San Severino in fibrillazione per la notizia di un alunno rivelatosi – dagli approfondimenti degli esami – positivo al Covid 19. Ciò ha suggerito al dirigente reggente Sandro Luciani la decisione di una quarantena preventiva immediata per gli alunni di una classe di prima media. Gli insegnanti non hanno perso tempo, attrezzando un’aula per effettuare i collegamenti internet necessari per varare immediatamente la didattica a distanza. Tutti gli studenti e le proprie famiglie hanno diligentemente seguìto le istruzioni di segreteria e corpo docente che hanno consentito di frequentare regolarmente le lezioni da lunedì 29 novembre, seppure a distanza. Poi, una volta avvenuta la sanificazione dell’aula della classe prima, gli insegnanti sono tornati ad effettuare i collegamenti Dad dalla stessa. Intanto l’Asur ha comunicato che i docenti, «come da Circolare del Ministero della salute n° 36254/2021, non saranno posti in quarantena». Per gli alunni, invece, «si programma un tampone molecolare al 10° giorno dall’ultimo contatto con il caso positivo. Chi risulta positivo non potrà rientrare a scuola l’11 dicembre e inizierà a partire dalla data del tampone positivo un ulteriore isolamento di almeno 14 giorni. Chi risulta negativo potrà tornare a scuola».

Lu.Mus.