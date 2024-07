Edoardo Mengani giocherà in serie D con la maglia dell’Atletico Ascoli

Edoardo Mengani giocherà il prossimo campionato di serie D con la maglia dell’Atletico Ascoli.

Il giovane calciatore settempedano vanta già 58 presenze in quarta serie, con le squadre di Tolentino, Campobasso e L’Aquila. Inoltre è stato pure un giocatore dell’Audace Cerignola in Lega Pro.

Insomma, un rinforzo di qualità per la formazione ascolana.

“Ho accettato l’offerta dell’Atletico Ascoli – dice Edoardo Mengani – perché, dopo aver parlato con società e mister, mi è piaciuto il progetto che portano avanti. So che il mister mi seguiva da tempo e aveva fatto apprezzamenti sul mio modo di giocare anche quando ci siamo trovati contro nello scorso campionato e per questo sono molto felice. Preferisco giocare da “quinto” ma sono stato utilizzato anche a centrocampo o come esterno d’attacco. Mi piace puntare l’avversario, provare a saltarlo e mettere la palla in mezzo o calciare verso la porta. La squadra ha qualità importanti e quindi dobbiamo puntare a fare bene contro tutti. Cercheremo di fare il meglio possibile per noi e per i nostri tifosi”.