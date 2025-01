Cesolo, chiusa la Mostra itinerante e premiati i vincitori del “Presepe in ogni casa”

A Cesolo e dintorni si è chiusa oggi, domenica 12 gennaio, l’undicesima edizione della Mostra itinerante dei presepi esterni, organizzata con successo dal Comitato di frazione con il patrocinio del Comune. Come in passato i visitatori sono stati molti e alle famiglie che hanno realizzato i presepi nei loro cortili o giardini sono giunti numerosi apprezzamenti. Accanto a questa lodevole iniziativa, la Pro Cesolo ha promosso pure quest’anno il concorso “Presepe in ogni casa”, ideato fin dal 1997 e dedicato alle Natività più originali realizzate da bambini e adulti della frazione.

Così, in questi giorni, una giuria – della quale hanno fatto parte anche le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Cesolo Carla Claudi e Laura Roscani – ha visitato le abitazioni dei partecipanti e alla fine ha stilato le classifiche di merito. Al primo posto troviamo Angelica e Lorenzo Chiodi, seguiti ex aequo da Vittorio Borgiani e Francesco e Tommaso Chiodi; al terzo posto Niccolò Scattolini. Fra gli adulti invece ha vinto Gianni Gianfelici, seguito da Mariano Rossetti e Raffaele Fiorgentili. Tutti i presepi partecipanti al concorso sono stati giudicati comunque “ben fatti” e fedeli alla tradizione che questa iniziativa cerca di perpetuare nel tempo.