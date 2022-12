Il Serralta manda in archivio un girone di andata negativo e con poche soddisfazioni. Anche l’ultimo impegno dell’anno termina con una sconfitta per i gialloblù che vanno alla sosta da ultimi della classe e ancora fermi a quota zero. Niente da fare nemmeno sul campo dell’Aurora Treia che si impone alla distanza sfruttando la parte conclusiva del match per assestare i colpi decisivi per ottenere la vittoria. Per il Serralta l’obiettivo ora diventa quello di dimenticare in fretta questi mesi del 2022 e concentrarsi sull’inizio del nuovo anno quando il campionato riprenderà la propria corsa (venerdì 13 trasferta ad Avenale) con il girone di ritorno e cercare di puntare ad un cammino completamente differente che si spera possa portare i primi punti e una risalita in classifica che possa aprire scenari diversi.

La cronaca

L’ultimo impegno del 2022 è anche quello che chiude l’andata. Per il Serralta c’è la sfida di Treia contro l’Aurora, squadra che corre per i play off. La partenza della gara sembra promettere bene per i gialloblù visto che Fuselli sigla il vantaggio. Passa poco, però, per la reazione dei locali che prima impattano con Diop e poi passano in vantaggio grazie ad una autorete. L’allungo della formazione di Treia avviene con Filippo Caracini, ma il Serralta non ci sta e non molla. Le due contendenti vanno all’intervallo con il minimo divario dopo la rete di Nardi che fa intendere come i settempedani siano pienamente in partita come testimonia la fase iniziale della ripresa quando Fuselli (doppietta personale) firma il 3-3. Da qui in avanti però la storia della stagione si ripete, ovvero le difficoltà del Serralta di tenere botta alla distanza e di cedere nel finale davanti ai rivali. Il Treia ne approfitta e dilaga andando a segno per ben quattro volte. Protagonista assoluto diventa Nicola Caracini che mette a segno tutti i gol della propria squadra firmando una incredibile quaterna. Termina così una sfida che sembrava poter essere in equilibrio fino in fondo e, invece, è diventata in discesa per una Aurora che con i punti conquistati consolida la zona play off, mentre i gialloblù devono accettare un’altra amara serata e pensare che il 2023 possa essere decisamente migliore e con altre prospettive.

Formazioni

AURORA TREIA: Balloriani, Medei, Caracini Filippo, Leonardi, Toure, Villanueva, Zenobi, Diop, Taborro, Balestra, Caracini Nicola. All. Marchegiani

SERRALTA: Bami, Luciano, Dialuce, Paciaroni, Gori, Pellegrini, Gouveia Guilherme, Piccinini, Fuselli, Nardi, Pizzichini, Sisalli. All. Marrocchi

