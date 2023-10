Sabato 7 ottobre, alle ore 18, il palasport “Albino Ciarapica” ospita la prima partita della Sios Novavetro nel campionato di serie B maschile. Il debutto stagionale della neopromossa formazione di coach Adriano Pasquali sarà contro la Cucine Lube Civitanova.

“Finalmente si parte – dice il tecnico Pasquali – per un’esperienza agonistica nuova in un campionato che si preannuncia di alto livello, grazie alla partecipazione di società importanti, marchigiane e romagnole, a cominciare dalla Lube che affrontiamo proprio in questa gara d’esordio”.

E’ un girone tutto da scoprire, con 8 marchigiane, tre romangole e una formazione di San Marino.

Pure la Sios Novavetro è una squadra da mettere allo prova.

“Il gruppo è giovane, abbiamo fatto degli innesti (su tutti l’opposto Morelli; ndr), è rientrato anche il libero Tarquini – spiega coach Pasquali – ma per molti la serie B rappresenta una novità e quindi avremo bisogno di tempo per ingranare la marcia giusta. Nel precampionato abbiamo fatto alcune amichevoli che ci hanno dato segnali importanti su ciò che bisogna migliorare e su quelli che possiamo ritenere dei punti di forza”.

A San Severino sta per riaccendersi l’entusiasmo dei vecchi fasti “cadetti”.