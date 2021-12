Settempeda, ultimo atto del 2021 a Matelica per la Coppa

Non è ancora terminato il 2021 agonistico della Settempeda che, archiviato il campionato (si riparte sabato 8 gennaio con la trasferta di Corridonia penultima giornata di andata), è chiamata ad affrontare la Coppa Marche. E’ la terza giornata del girone della seconda fase del torneo quella che si gioca questo mercoledì 29 dicembre e posta in calendario per il 17 e quindi posticipata. Con inizio alle ore 20.30 i biancorossi faranno visita al Fabiani Matelica per l’ultimo atto che dovrà decidere chi passerà alla fase successiva. L’avversario è conosciuto perché fa parte del girone C di Prima Categoria ed è una delle migliori squadre del campionato attualmente al secondo posto. Compito, dunque, arduo per la Settempeda sia per il valore dell’avversario sia perché puntare alla qualificazione appare davvero un compito difficile visto il ko interno contro l’Urbis Salvia per 3-5 nel turno precedente. Diventa così d’obbligo puntare alla vittoria e bisognerà farlo anche con tanti gol di scarto per sovvertire i pronostici che vedono il Fabiani senza dubbio favorito. Sarà comunque un’altra buona occasione per i giovani e giovanissimi biancorossi per mettersi in evidenza come d’altronde è sempre stato fino ad ora in Coppa. Anche per questo match, infatti, mister Ruggeri dovrebbe affidarsi ad un undici composto prevalentemente da juniores completato magari con qualche elemento di prima squadra che potrebbe sfruttare la serata per mettere minuti nelle gambe e crescere di condizione. Partita che cade nel bel mezzo della sosta, nel momento in cui di solito si lavora per il “richiamo” della preparazione, ma resta il fatto che bisogna onorare l’impegno e lo si potrà sfruttare per mantenere il ritmo gara e la forma eccellente di questo periodo come testimoniato dai recenti risultati positivi ottenuti.

RP