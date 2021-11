Camper per i vaccini all’Italia fino a venerdì: già 80 le dosi somministrate

Sono state 80 le dosi di vaccini, sia Moderna che Pfizer, somministrate oggi a San Severino nella prima delle 5 nuove giornate programmate sul territorio dal camper vaccinale dell’Area vasta 3 dell’Asur, in sosta fino a venerdì 12 novembre davanti alla Sala Italia, in via Roma, nell’ambito della campagna itinerante contro il Covid-19.

L’iniziativa ha permesso di inoculare, all’interno della struttura messa a disposizione dal Comune, 11 prime dosi del vaccino Moderna, 4 seconde dosi e 40 terze dosi. Inoltre sono stati inoculati 24 vaccini Pfizer per un totale, appunto, di 80 tra nuovi e vecchi vaccinati.

Ad assistere le persone in attesa c’erano i volontari del gruppo comunale di Protezione civile e quelli della Croce rossa.

L’unità mobile sosterà anche nei prossimi giorni dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Per accedere al servizio basta presentarsi muniti di tessera sanitaria e compilare gli appositi moduli che si potranno trovare sul posto rivolgendosi al personale volontari del gruppo comunale di Protezione civile.

I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o presentare una delega se accompagnati da un parente.