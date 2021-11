Enduro: Valentino Corsi e le Marche vincono il Trofeo delle Regioni under 23

Bella prova delle Marche Under23 che vincono il XV Trofeo delle Regioni di enduro con una squadra composta dal settempedano Valentino Corsi, dallo jesino Luca Piersigilli e dall’ascolano Jacopo Traini. La gara si è svolta nel week end di Halloween a Locciano, in Abruzzo, dove il team marchigiano ha preceduto – nell’ordine – il Veneto, campione uscente, e i padroni di casa abruzzesi. Era questa la manifestazione di chiusura della stagione dell’enduro italiano, tornato alla ribalta dopo l’anno di pausa indotto dalla situazione pandemica. E’ stato un grande successo: 243 partenti, in rappresentanza di 18 regioni italiane; 16 i Moto club coinvolti; 17 le “quote rosa” in lotta – per il primo anno – per la conquista del trofeo a squadre femminile. Il sedicenne Valentino Corsi, una delle promesse dell’enduro azzurro, è stato selezionato nonostante la sua giovane età grazie all’ottima stagione condotta nel minienduro, in cui ha chiuso da vicecampione italiano nella classe 125 cc. Pure a Locciano il portacolori delle Fiamme Oro si è fatto onore fra i cadetti, giungendo quarto in sella al suo Fantic 125 2 tempi, mentre nella classifica assoluta ha terminato la prova al trentunesimo posto. Soddisfazione per l’exploit dei giovani delle Marche è stata espressa dai rappresentanti regionali della Federazione. Peraltro il responsabile nazionale dell’enduro giovanile è un settempedano, Juri Simoncini, ex campione della specialità, che da sempre segue molto da vicino il suo giovane concittadino Valentino Corsi, riconoscendone le indubbie qualità tecniche e agonistiche.