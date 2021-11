Coppa Marche: il Serralta vince di rigore e va in semifinale

Serralta in semifinale! La formazione gialloblù passa il turno e accede alla doppia sfida che decreterà il passaggio alla finale provinciale della Coppa Marche. Avversario il Fabiani Matelica. A dare il verdetto definitivo sono stati i calci di rigore, epilogo resosi necessario dopo il 2-2 al novantesimo, stesso risultato dell’andata. Il 6-4 finale (4-2 dal dischetto con due errori per il Monte San Martino e uno per il Serralta) elimina un rivale mai domo che si arrende solo alla lotteria finale, al termine di una sfida combattuta e tirata che ha riservato gol e emozioni. Ospiti che escono dal campo a testa alta dopo aver lottato a fondo rimanendo sempre in partitae sfiorando nel finale, anche per più volte, il gol del successo. L’ha spuntata, però, il Serralta che ha giocato con grande impegno e voglia e che nel computo dei 180’ dello scontro diretto ha meritato di andare avanti. In questo match di ritorno dei quarti meglio i gialloblù per un’ora buona, poi c’è stato un calo con una gestione un po’ disordinata del risultato tanto da permettere agli avversari di disputare un quarto d’ora d’attacco. Sugli scudi Bernabei, autore della doppietta nei tempi regolamentari, e Spadoni, bravissimo ad evitare nel recupero con un grande intervento la beffa e poi a parare un rigore nella serie decisiva. E’ semifinale quindi per il Serralta, obiettivo importante e gratificante che inorgoglisce tutto l’ambiente gialloblù che ora vuole perseguire il sogno di raggiungere l’atto conclusivo della Coppa.

La cronaca

Cerca il traguardo della semifinale di Coppa Marche il Serralta che deve gestire il pareggio (2-2) dell’andata contro un Monte San Martino chiamato, invece, a vincere. Inizio di gara con una fase di studio che porta un evidente equilibrio in campo che viene rotto al quarto d’ora da un break degli ospiti che non vanno in vantaggio soltanto perché Baruni in scivolata toglie dalla propria porta vuota un pallone destinato in rete. Poco dopo nuovo rischio per i locali con un tiro da centro area che finisce largo di poco. Il primo deciso affondo del Serralta vale il vantaggio (22’): Simonetti scende a sinistra e poi serve al limite Bernabei che controlla e batte al volo con esterno destro che scende a fil di palo alla sinistra del portiere gonfiando la rete. Il primo tempo è gestito al meglio dai gialloblù che fanno girare palla e di volta in volta affondano creando problemi agli avversari che, da parte loro, non sono mai pericolosi. A pochi secondi dal riposo, però, arriva la doccia fredda. Punizione dalla lunga distanza con palla a spiovere nel mucchio con uscita di Spadoni che devia male la sfera favorendo il colpo di testa vincente di un avversario. 1-1. Per la ripresa torna in campo un Serralta pimpante e deciso. Lancio lungo per Bernabei che scatta e mette dentro, ma l’arbitro annulla rilevando un fuorigioco più che dubbio. Ancora Bernabei bravo ad entrare in area per andare al tiro, ma la sfera è deviata in angolo dal portiere. Poco dopo fuga a destra di Pelagalli che da buona posizione manda largo il diagonale. Al 6’ lo scatenato Bernabei controlla in corsa con il petto un preciso lancio di Saperdi e poi gira di destro in porta sull’uscita del portiere con un morbido tocco di contro balzo. Al 16’ però il Serralta si fa trovare impreparato da un passaggio centrale che nessuno dei difensori sa leggere in tempo e così giunge il 2-2 ospite. Negli ultimi 15’ del match è il Monte San Martino a farsi preferire e sono almeno quattro le occasioni da evidenziare: tiro a colpire la parte alta della traversa, conclusione da fondo campo di poco alta, sinistro rasoterra forte e preciso sul quale Spadoni sfodera una prodezza deviando di piede e salvando il risultato e, infine, in pieno recupero colpo di testa sugli sviluppi di un angolo di poco sul fondo. Il fischio finale decreta il 2-2 che per il regolamento di Coppa porta le due formazioni ai calci di rigore. Inizia il Serralta con Cappellacci (gol), poi la serie vedrà il Monte San Martino fallire il primo e il quarto tentativo mentre per i gialloblù tirano Valenti (parato), Saperdi (gol), Cruciani (gol) e per ultimo Simonetti che realizza il penalty decisivo che regala il passaggio del turno.

FORMAZIONE SERRALTA: Spadoni, Magarelli, Baruni (37’ st Pinkowski), Cruciani, Bonifazi, Saperdi, Panzarani, Simonetti, Bernabei (16’ st Cappellacci), Rapaccioni, Pelagalli (26’ st Valenti). A disp. Cardorani, Compagnucci, Baruni Jimmy, Foe, Prenga, Cambriani. All. Francescangeli

RP