“Carambola” in viale Mazzini: coinvolte quattro automobili

Carambola tra auto, ma fortunatamente senza nessun ferito grave, oggi pomeriggio intorno alle ore 15.30 in viale Mazzini. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, prontamente intervenuta sul posto, una Fiat Croma che usciva da via Leonardo Da Vinci nello svoltare a destra è entrata in collisione con un’Opel Insigna. Lo scontro ha innescato un doppio tamponamento in cui sono rimaste coinvolte due auto regolarmente in sosta lungo la pubblica via. Si tratta di una Fiat Cinquecento, urtata dalla Croma, e di una Citroen C3 Pluriel, urtata dalla Insigna. L’incidente si è verificato all’altezza dell’attraversamento pedonale tra la tabaccheria Petinari, la cartoleria “Cartotecnica” e la sede dell’Unione montana a palazzo Casoni.