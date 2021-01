“Help” vara progetto “Spazio giovani”: grafica e logo a cura dell’Itis “Divini”

Saranno gli studenti del corso di “Grafica e comunicazione” dell’Itis “Divini” a realizzare il logo dell’iniziativa “Spazio giovani: insieme per crescere e progredire”, promossa dall’associazione Help Sos Salute e Famiglia Odv (Age San Severino Marche).

“D’accordo con il dirigente scolastico Sandro Luciani e con gli insegnanti del corso – spiega la presidente di Help, Cristina Marcucci – formeremo una commissione di esperti che sceglierà il lavoro migliore fra quelli realizzati dai ragazzi. E’ questo il primo passo con cui cercheremo di coinvolgere la scuola, e più in generale il mondo giovanile, attorno alle tematiche del nostro progetto”. L’associazione di San Severino si è vista riconoscere, infatti, un contributo dal Bando Aggregazione3 della Regione Marche, finanziato dal Ministero delle Politiche giovanili (Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale), per avviare una serie di attività sul territorio (stage, corsi, manifestazioni, mostre, laboratori, eventi sportivi, prevenzione e altro ancora) finalizzate alla “valorizzazione della dimensione creativa dei giovani, della loro capacità di ricerca e innovazione”. Oltre al “Divini” sono coinvolti altri partner istituzionali, come l’Asur, l’Unione montana del Potenza, Esino e Musone, l’Ambito sociale 17 di San Severino, nonché alcune associazioni culturali e sportive: il Centro culturale Andrej Tarkovskij di San Severino, l’associazione giovanile Judo Samurai di Jesi-Chiaravalle, l’Age Marche, l’Uisp di Jesi, l’associazione sportiva J-Etic di San Severino e l’associazione “Equilibri” di Corridonia.

Il progetto vuol essere una sorta di “viaggio” fra diverse realtà del territorio per far scoprire a ragazzi e ragazze anche l’importanza dei diritti umani, del rispetto reciproco, degli stili di vita sani, contrastando così i più rilevanti disagi giovanili. Sono questi i filoni da cui gli studenti dell’Itis

potranno trarre ispirazione per la realizzazione – appunto – del logo, della grafica complessiva e del piano di comunicazione dell’intero progetto “Spazio giovani” che sarà poi ufficialmente presentato all’opinione pubblica e varato sui vari binari di approfondimento. Ancora una volta, quindi, il

“Divini” si conferma al fianco di iniziative di animazione rivolte ai giovani, specie in questo periodo in cui la socialità è limitata a uno a schermo e gli studenti hanno un grande bisogno di trovare spazi autonomi di espressione.