Week end di ‘Salvalarte’: sabato flashmob alla Valle dei Grilli, domenica visite alla chiesa di Sant’Antonio

Si è svolta la conferenza stampa organizzata dal circolo Legambiente “Il Grillo” per presentare l’imminente edizione di “Salvalarte” 2021.

Dopo lo stop di un decennio di questa campagna nazionale di Legambiente, il circolo “Il Grillo” ha proseguito autonomamente, negli anni, a organizzare degli appuntamenti locali fino al 2015, raggiungendo in tutto tredici edizioni: solo il terremoto del 2016 ha interrotto completamente gli eventi settempedani. Ora, nel 2021, torna “Salvalarte” a San Severino, nell’anno in cui la storica kermesse sui Beni Culturali è di nuovo una campagna nazionale di Legambiente. La manifestazione locale è organizzata da “Il Grillo”, con il patrocinio di Arcidiocesi, Comune e Accademia di Belle Arti Macerata, in collaborazione con il Cai San Severino, il Masci San Severino e C2C, cammino “Coast to Coast” Portonovo – Orbetello.

Alla conferenza, tenutasi nei locali dell’albergo e ristorante “Due Torri”, erano presenti Paolo Gobbi, presidente de “Il Grillo”; Marco Ciarulli, presidente di Legambiente Marche; Egidio Pacella a nome di Fabrizio Filegi Tomè, Magister del Masci San Severino Marche; Marino Scattolini, presidente della sezione Cai di San Severino; Paolo Severini, titolare del “Due Torri”; e l’architetto Luca Maria Cristini, responsabile di “Salvalarte”. Inoltre, in diretta streaming da Modena ha portato un proprio contributo Simone Frignani, ideatore del cammino “Coast to Coast”.

La professoressa Vanna Bianconi, vice sindaco e assessore alla Cultura, ha inviato il proprio saluto, essendo impossibilitata a partecipare per un impegno di natura personale.

E’ intervenuto per primo Paolo Gobbi, ringraziando i presenti, le associazioni e gli enti che patrocinano e collaborano all’evento: «Sono state molte le edizioni di Salvalarte da noi realizzate e ci siamo occupati di svariati beni del territorio: gli organi delle chiese, le edicole votive, le sculture del Bigioli e molto altro. Ricordo che la prima edizione la dedicammo alla Valle dei Grilli e all’abbazia di Sant’Eustachio, ora ritorniamo ad occuparci di questi luoghi, perché richiedono attenzione e recupero, affinché ritornino fruibili ad ogni persona. Il motto di questa campagna è “l’arte che ci salva”, e io voglio aggiungere che dobbiamo essere noi a salvare l’arte: cittadini e istituzioni devono interessarsi delle proprie produzioni artistiche, perché dall’interesse nasce il fondamentale stimolo per la cura del nostro patrimonio».

Marco Ciarulli, presidente pro tempore di Legambiente Marche, ha sottolineato proprio la necessità di tutelare il nostro patrimonio artistico: «L’arte ci racconta ciò che eravamo e ciò che potremmo essere. Perciò, le attività come Salvalarte, il continuo lavoro negli anni del Grillo, sono fondamentali. Sin da quando sono nell’associazione, dal 2016, ho compreso quanto sia fondamentale il mondo del volontariato per la messa in sicurezza dei beni culturali: dal volontariato, dal basso, parte la necessaria ottica di prevenzione per i nostri beni e per il nostro territorio».

Successivamente, Francesco Ranciaro, membro del direttivo de “Il Grillo”, ha illustrato il programma delle due giornate di sabato 30 e domenica 31 ottobre: «Le giornate di Salvalarte che si prospettano serviranno a riscoprire questi due luoghi, la Valle dei Grilli e la chiesa di Sant’Antonio in Cesalonga. Il primo, un luogo ricco di natura e storia, ma tristemente dimenticato e inaccessibile; il secondo, un piccolo tesoro inaspettato, una chiesa all’apparenza “semplice” che, nella realtà, contiene degli interessanti affreschi ignoti fino a poco tempo fa».

Quindi ha preso la parola Luca Maria Cristini. «Salvalarte ha lo scopo di far conoscere i beni affinché vengano tutelati: quando si conosce un bene, ci si attrezza affinché venga valorizzato. Più si fa conoscere, più c’è speranza che nasca questa sensibilità per il patrimonio. Abbiamo sempre tenuto alla Valle dei Grilli, più volte sede di “Puliamo il Mondo”: anni fa facemmo realizzare lì un centro di educazione ambientale, e ci attrezzammo affinché la Chiesa di Sant’Eustachio fosse presa in comodato d’uso dal Comune, nella speranza di un suo recupero. La Valle è un punto di incontro per escursionisti di ogni genere, ed è ricca di storia: lì passa il “Cammino dei Cappuccini” che unisce il convento di Renacavata e il convento di Colpersito; è luogo che unisce natura e cultura in maniera pregevole, e non può continuare ad essere così precluso al pubblico. Chiediamo che il sito ritorni al centro dell’attenzione, che venga messo in sicurezza affinché ci si possa tornare tranquillamente, dato che ora non si può per via dell’ordinanza comunale 123 del 10 luglio 2019».

Marino Scattolini, presidente del Cai settempedano, ha ribadito la centralità della Valle: «Noi salviamo l’arte della natura. Come associazione, organizziamo escursioni, ci muoviamo nei luoghi non solo per il piacere della camminata in sé, ma anche per far conoscere l’ambiente, le caratteristiche, le sue ricchezze e sorprese. Dispiace vedere l’incuria di questi ambienti, tanto da parte dei singoli cittadini quanto dalle istituzioni, e crediamo fortemente che queste manifestazioni siano necessarie, affinché luoghi come la Valle dei Grilli non vengano dimenticati e ritornino al centro delle nostre attività».

Egidio Pacella, del gruppo scout Masci, ha definito la Valle «una palestra a cielo aperto per gli studenti, utile per portare i ragazzi a studiare le piante, l’ambiente: un luogo da attraversare, dove si può scoprire la natura ed apprendere le sue sfaccettature. Mettere in sicurezza questi luoghi è fondamentale per i giovani, per farli entrare in contatto con il loro territorio».

Dopodiché, Cristini ha illustrato in maniera più dettagliata gli affreschi che si vedranno nella giornata di domenica nella chiesa di Sant’Antonio in Cesalonga. L’incontro si è concluso con la calorosa videochiamata di Simone Frignani, ideatore del cammino “Coast to Coast”, amante dei nostri luoghi e pieno sostenitore dell’attività organizzata per Salvalarte e, infine, Paolo Severini, ristoratore del locale ospitante, ha dimostrato il suo sostegno nei confronti di questa iniziativa, perché capace di dare il giusto risalto alle nostre meraviglie territoriali e di attivare un sano turismo.

Chiesa di Sant’Eustachio



Le attività previste per questa edizione.

Sabato 30 ottobre ci sarà alle ore 15 il flash mob “Riprendiamoci la Valle dei Grilli e l’Abbazia di Sant’Eustachio”, nella Valle dei Grilli, con la collaborazione del Masci, del Cai e altre associazioni cittadine, per segnalare la necessità di riaprire al transito pedonale e ciclabile la valle. Questa era percorsa dalla medievale “Via dritta” tra San Severino e Camerino, segmento di quel tracciato di collegamento tra Roma e il principale porto adriatico di riferimento, ovvero Ancona; oggi per la Valle dei Grilli si transiterebbe per entrambi i cammini: il “Coast to Coast” e la “Via Lauretana antica”, ma la valle è chiusa da molto tempo e non se ne conosce una prospettiva di riapertura.

Domenica 31 ottobre si andrà invece alla scoperta di una delle chiese meno note della città e del suo apparato di affreschi devozionali coperti da secoli di scialbature e riaffiorati di recente grazie ad alcuni saggi stratigrafici. Si tratta della chiesa confraternale di Sant’Antonio in Cesalonga, vicina all’omonimo ponte medievale, utilizzata, come vuole la tradizione, per molti secoli anche come lazzaretto e per questo motivo molte volte imbiancata con calce a fini sanitari. Come spesso succedeva per questi luoghi di culto, l’edificio era completamente tappezzato di dipinti per lo più ex voto, talvolta realizzati anche in più strati. È tra le poche chiese agibili dopo il sisma del 2017: in più turni nell’arco della giornata (ore 10.30 – 11.30 – 15.30 – 16.30), chi lo vorrà sarà accompagnato alla scoperta di questi tesori ancora da scoprire completamente.

Uno degli affreschi custoditi all’interno della chiesa



Le attività saranno svolte secondo le attuali norme anti-Covid

Per il Flash mob di sabato 30 alla Valle dei Grilli non è necessaria alcuna prenotazione. È sufficiente presentarsi alla partenza al parcheggio nei pressi del Ponte di Sant’Antonio per la registrazione.

Per le visite guidate di domenica 31 alla chiesa di Sant’Antonio in Cesalonga è necessario essere dotati di “Green Pass”e mascherina. All’interno della chiesa saranno ammessi gruppi di max 30 persone registrate e sarà garantito il distanziamento previsto dalla normativa vigente. Si raccomanda la prenotazione per l’orario desiderato entro le ore 22 di sabato 30, inviando un’email a salvalarteilgrillo@gmail.com.

Esigenze legate alla sicurezza anti Covid-19 potrebbero non garantire a tutti la visita nell’orario prescelto.