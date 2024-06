Pen pal friends: la Primaria “Bezzi” di Tolentino in visita a San Severino

Tanto diffusi tempo fa ma mai dimenticati del tutto oggi. Gli amici di penna sono tornati di moda con una modalità che ha permesso alla 5^ D della Primaria Alessandro Luzio del comprensivo Tacchi Venturi di accogliere i pen pal friends coetanei della 5^ A della Primaria Bezzi di Tolentino per trascorrere un’interessante giornata nel centro settempedano, all’insegna delle bellezze del paese. Le due classi si erano già incontrate lo scorso novembre a Tolentino ed insieme avevano visitato il Museo dell’Umorismo e la Basilica di San Nicola. Nella visita di ritorno dei tolentinati agli amici settempedani i bambini hanno potuto fruire di bellezze architettoniche e paesaggistiche di pari livello recandosi al teatro Feronia, dove grazie alla collaborazione con la Pro Loco, hanno ricevuto informazioni dettagliate sull’omonima dea e sull’architetto settempedano Ireneo Aleandri, progettatore del più noto Sferisterio di Macerata. Hanno potuto ammirare, in particolare, lo splendido sipario che raffigura il tempio della dea con la sua statua all’interno ed una sacerdotessa che libera uno schiavo, in onore al culto di Feronia “liberatrice di schiavi”. I bambini hanno percorso successivamente i portici di Piazza del Popolo per raggiungere il Museo del Territorio dove sono stati accompagnati nella visita dal professor Egidio Pacella e da tre miniguide preparatissime della Secondaria del Venturi. La mattinata si è poi conclusa con allegria negli spazi verdi dei giardini pubblici Coletti, riaperti al pubblico da qualche settimana. Prima di salutarsi ed in attesa dello stimolante passaggio di grado di scuola, in settembre, le due classi si sono scambiate dei regalini preparati con creatività ed affetto nei giorni precedenti.

Lu.Mus.