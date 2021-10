Cecilia Gianfelici neodottoressa per la Comunicazione

“La comunicazione europea sulla salute: il caso del vaccino Astrazeneca”: con un lavoro di tesi così attuale la giovane settempedana Cecilia Gianfelici ha brillantemente conseguito la laurea triennale in Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali all’università di Macerata.

La tesi di laurea, in particolare, si legava alla Comunicazione di massa e ai nuovi media, relatrice la professoressa Lucia D’Ambrosi.

Cecilia, entusiasta per il percorso accademico intrapreso, si è già iscritta a Roma per proseguire gli studi nel settore della comunicazione e del marketing d’impresa con l’obiettivo di conseguire la laurea magistrale e immettersi poi nel mondo del lavoro che, come ci racconta, le piace tantissimo.

Brava Cecilia, in bocca al lupo e complimenti!