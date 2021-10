Comunità di Colleluce in festa per i quarant’anni di matrimonio di Serenella Eugeni, vulcanica presidente del Comitato di frazione, e Giovanni Cochi, da tutti conosciuto come Gianni.

I due sposi hanno rinnovato la loro promessa d’amore dinanzi a Dio a quattro decenni esatti di distanza da quando, il 18 ottobre, pronunciarono il loro sì nella basilica di San Lorenzo in Doliolo davanti a don Annibale Papa.

Alla festa, nella chiesa di Colleluce, si è unito anche il sindaco Rosa Piermattei.