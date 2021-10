Martedì il camper vaccinale fa tappa a San Severino: dalle 15 alle 18 davanti alla Sala Italia

Prosegue il cammino del camper dell’Asur Marche per le vaccinanzioni antiCovid sul territorio, senza prenotazione. Martedì 19 ottobre farà tappa a San Severino e dalle 15 alle 18 si posizionerà davanti alla Sala Italia per svolgere il suo servizio itinerante. Tutti i cittadini che non hanno ancora ricevuto il vaccino oppure coloro che devono ricevere la seconda o terza dose possono recarsi lì in quella fascia oraria e avere disponibile un’équipe medica pronta alla somministrazione di dosi Pfizer.

Dice l’assessore alla Sanità della Regione, Filippo Saltamartini: “Il camper è una soluzione che si è rivelata molto utile e apprezzata dai cittadini e che ha dimostrato con il personale sanitario l’abituale efficienza e disponibilità già registrata nei centri vaccinali. Contiamo sul senso di responsabilità verso la collettività che i cittadini tutti e anche i giovani hanno già dimostrato nell’avere aderito alla campagna vaccinale in numero notevole e invitiamo a farlo chi vorrà e non lo ha ancora fatto. L’augurio è quindi quello che sempre più marchigiani possano vaccinarsi per concorrere al rilancio dei nostri territori”.