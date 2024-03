Eclizietta, Montanari, Castellano a segno: la Settempeda cala il tris a Esanatoglia

Giornata decisamente pro Settempeda perché, oltre ai tre punti arrivati con la vittoria (nona di fila) ottenuta in trasferta sul campo di Esanatoglia, risultato che ha rispettato i pronostici, ha portato l’allungo in vetta alla classifica con il vantaggio sulla seconda salito a tre punti. Insomma, tutto bene per i biancorossi che continuano la marcia convincente ed eccellente da primi della classe con un successo giunto al termine di un match che ha visto faticare un po’ la capolista che, dopo un primo tempo poco brillante e dopo 7’ di ansia e di “paura” (tempo intercorso dallo svantaggio al pareggio), ha cambiato marcia e testa oltre che ritmo e qualità del gioco tanto da ribaltare il punteggio. L’orgoglio e l’organizzazione dei locali hanno tenuto in equilibrio la gara per più di un tempo poi la forza, la tecnica e la profondità della rosa settempedana hanno avuto la meglio e la formazione di casa ha dovuto cedere il bottino pieno pur con l’onore delle armi. Tra gli ospiti da segnalare le prove di chi è entrato, tutti positivi soprattutto Farroni, e di Eclizietta e Montanari (autori di un gol a testa oltre al solito sigillo di Castellano). Arrivano dunque tre punti molto importanti per i ragazzi di Ciattaglia che provano a lanciare una mini fuga, ma è ancora presto e sarà vietato avere cali di concentrazione nei prossimi impegni a cominciare da quello di sabato prossimo al “Soverchia” contro l’Elite Tolentino.

La cronaca

Classico testa-coda quella fra Esanatoglia e Settempeda che si sfidano in una partita che per i locali appare una salita impervia e dura, mentre per gli ospiti appare chiaro che l’unico obiettivo sia quello dell’ennesima vittoria per tenere la vetta. Per la terza volta di seguito mister Ciattaglia sceglie gli stessi undici. Fin dalle prime battute la Settempeda tiene palla e fa gioco, ma la manovra è lenta e prevedibile e senza squilli. Merito anche dell’Esanatoglia ben messa in campo ed attenta a chiudere ogni varco. I biancorossi provano a scavalcare il muro avversario con i lanci lunghi, su uno di questi Castellano manca l’aggancio davanti al portiere, oppure utilizzando i calci piazzati, Montanari ci prova con il sinistro bloccato da Nicastro mentre il tiro di Quadrini risulta alto. Altre chance per i biancorossi quella di Cappelletti con girata al volo su cross da sinistra di Montanari con facile presa di Nicastro. Da annotare anche due reti annullate agli ospiti per fuorigioco: la prima a Castellano, la seconda a Eclizietta. L’Esanatoglia si fa vedere con Piccolini che prova la conclusione da posizione laterale con palla alta. Il secondo tempo parte con il botto. Crossa da destra in mezzo all’area verso Piccolini che conquista palla in mezzo a tre, si gira e di destro supera Caracci. Esanatoglia in vantaggio. La Settempeda ora deve reagire e per primo lo fa Ciattaglia che chiama fuori Dolciotti per dare sapzio a Farroni. La reazione concreta, invece, porta la firma di Eclizietta(9’) che avanza palla al piede e dalla distanza scaglia un tiro di destro che si infila sotto la traversa con traiettoria centrale a scendere che sorprende un po’ Nicastro. Ristabilita la parità Ciattaglia dimostra alla squadra che vuole vincere: dentro Wali (una punta), fuori Gianfelici (un difensore). Si passa al 4-3-3. Settempeda ora ben diversa: più ritmo, più decisione, manovra migliore e veloce. Il rischio, però è sempre dietro l’angolo e si presenta al 13’ con le sembianze di Aquilanti che in area da sinistra prova un gran bel diagonale che finisce largo di pochissimo. Al 14’ fuga di Wali sulla fascia sinistra con cross teso che giunge sul secondo palo dove Castellano può battere al volo. Destro fuori di poco. Per qualche minuto la Settempeda sembra prendere fiato, poi dal 25’ riparte alla ricerca del successo. Al 27’ ci prova il neo entrato Cartechini (al rientro ed al posto di Silla) con un sinistro dal limite che sfiora la traversa. Al 31’ Farroni si fa largo per poi servire Castellano che calcia dal fondo trovando la risposta in angolo di Nicastro. L’azione va avanti e porta al tiro Eclizietta che colpisce la traversa con un destro praticamente simile a quello dell’1-1. Siamo nel finale dell’incontro ed è chiaro che il momento è quello decisivo. L’Esanatoglia cala di intensità e molti giocatori denotano stanchezza. Questo dà ulteriore fiducia ai biancorossi che spingono. Al 35’ la Settempeda ribalta il risultato. Quadrini salta un uomo e conclude di esterno destro chiamando alla deviazione in tuffo Nicastro, poi l’azione continua e Farroni appoggia in area sulla sinistra per Montanari che trova un rasoterra che, sporcato da un paio di tocchi, rotola lentamente alle spalle del portiere. La Settempeda, pur avendo in mano la situazione, non si accontenta e vuole chiudere i giochi. Missione compiuta al minuto 39. Cappelletti si destreggia al limite per poi aprire verso destra dove Castellano tira un rasoterra preciso con il destro con la sfera in rete a fil di palo. 3-1 e tre punti in tasca. Prima del triplice fischio c’è il tempo di vedere un tentativo di Montanari parato a terra da Nicastro. La Settempeda vince e rafforza il primo posto.

Il tabellino

ESANATOGLIA – SETTEMPEDA 1-3

MARCATORI: st 2’ Piccolini, 9’ Eclizietta, 35’ Montanari, 39’ Castellano

ESANATOGLIA: Nicastro, Petroni, Ippolito (5’st Bernardi), Compagnucci, Bruno, Latini, Aquilanti, Ruggeri (33’st Raschia), Piccolini (33’st Ferretti), Martellucci, Angeletti. A disp. Girolamini, Tomassini, Albanese. All. Fede

SETTEMPEDA: Caracci, Tacconi, Montanari, Silla (24’ st Cartechini), Gianfelici, Mulinari (46’ st Lazzari), Dolciotti (8’ st Farroni), Quadrini, Cappelletti, Castellano, Eclizietta. A disp. Scattolini, Codoni, Copani, Meschini, Ronci. All. Ciattaglia

ARBITRO: Caporaletti di Macerata

NOTE: ammoniti Ruggeri, Wali. Angoli: 2-2. Recupero: pt 1’; st 5’

Roberto Pellegrino