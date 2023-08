Conto alla rovescia già iniziato in vista dell’inizio della nuova stagione calcistica anche per la Settempeda che presto sarà in campo per i primi allenamenti che condurranno la squadra verso gli impegni ufficiali. Il rinnovato gruppo biancorosso sarà al via dal 21 agosto e tutti i ragazzi, soprattutto i nuovi arrivati, smaniano dalla voglia di scendere in campo.

Fra questi c’è Edoardo Montanari uno dei primi acquisti, anch’esso pronto a partire: “Ormai ci siamo, manca davvero poco. Non vediamo l’ora di ritrovarci per iniziare questa stagione che si preannuncia interessante e stimolante. Io come i compagni stiamo già facendo un lavoro atletico che ci permetterà di arrivare al 21 agosto con una buona base fisica che sarà utile per lavorare al meglio da subito”.

Montanari, dopo i successi con l’Appignanese, ha deciso di tornare a San Severino per giocare con la maglia biancorossa come già fatto in passato.

L’esterno mancino (terzino o centrocampista oltre che utilizzabile anche sulla destra) è soddisfatto della decisione presa… “Ho avuto pochi dubbi perché sentivo che era giunto il momento di tornare alla Settempeda dopo due anni nei quali sono stato lontano. Scelta affettiva, di cuore. Vedo questa destinazione come quella definitiva nel senso che vorrei chiudere la carriera qui, a casa mia, nella squadra della mia città e con la maglia biancorossa addosso”.

“Sono convinto di aver fatto la scelta giusta – prosegue Montanari – perché conosco benissimo l’ambiente e so che arrivo in una società organizzatissima e ben strutturata che ha fatto un lavoro ottimo costruendo un organico di alto livello. Personalmente voglio fare bene quest’anno e nei prossimi anni confidando di dare un bel contributo per riuscire a vincere il più possibile”.

L’hai già accennato: la squadra promette bene… “E’ vero, l’organico è ottimo, con giocatori molto forti. L’intenzione della società è chiara: lottare fino alla fine per il vertice puntando ad un traguardo ambizioso. E’ quello che vogliamo tutti, io per primo. Dobbiamo condurre la Settempeda in categorie superiori dove tutto l’ambiente merita di stare. Sono felice anche di ritrovare tanti ragazzi di San Severino con i quali ho già giocato e che conosco ovviamente molto bene e credo che questo potrà essere un valore aggiunto fuori e dentro il campo”.

Roberto Pellegrino