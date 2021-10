Cordoglio per la scomparsa del professor Sante Tura

Lo scorso agosto il giornalista e scrittore Stefano Tura, inviato della Rai a Londra, sarebbe dovuto venire a San Severino per presentare il suo ultimo romanzo “Jack is back” e partecipare poi, come ospite, al Gran Galà della Moda. All’ultimo momento, però, dovette declinare l’impegno, e l’invito della Libreria Gulliver di Giorgio Montecchia, perché suo padre venne colto da un improvviso e grave malore.

La notte scorsa il papà di Stefano purtroppo si è spento: era il professor Sante Tura, uno dei padri dell’ematologia italiana. Aveva 92 anni. Ne ha dato notizia oggi (martedì 12 ottobre) la famiglia, affermando che l’ematologo è morto “serenamente e nell’abbraccio dei suoi cari” nella sua casa di Bologna.

Nella sua lunga carriera Sante Tura è stato professore dell’Università di Bologna, direttore dell’Istituto ematologico del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, fondatore e direttore dell’Istituto “L. e A. Seràgnoli”. Fin da giovane – laureatosi nel 1954 – si è dedicato allo studio dell’ematologia con entusiasmo e passione. Si è impegnato nell’applicazione delle terapie più all’avanguardia ed è stato anche chiamato il “guardiano del sangue”. Lui si è comunque sempre definito “un medico”.

Al giornalista Stefano Tura e ai suoi familiari giungano anche le condoglianze del Settempedano.