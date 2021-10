Centro storico con pochi posti-auto: il Comune riserva due parcheggi ai residenti

Per venire incontro alla carenza di parcheggi che si registra in alcune zone del centro storico, a seguito della presenza di molti cantieri legati alla ricostruzione post terremoto, il Comando della Polizia locale ha istituito in via temporanea (con l’Ordinanza n. 140) due aree per la sosta riservate a residenti muniti di permesso.

La prima, in via delle Carceri, è sul piazzale posto dietro al Palazzo Servanzi: sarà a servizio della zona di via Massarelli, con orario 0/24.

La seconda, collocata in viale Bigioli di fronte alle scuole medie, è invece a servizio della zona di via Salimbeni con orario 18/8, quindi nelle ore serali e notturne. Quest’ultima consentirà ai residenti muniti di pass di lasciare l’auto anche negli orari diversi da quelli indicati.

La nuova disposizione del Comando della Polizia locale si è resa necessaria per il limitato numero di posti auto in centro storico, che vedrà ulteriormente ridursi a breve a causa del montaggio di una gru per un nuovo cantiere edile.

Negli ultimi mesi la Polizia locale ha raccolto numerose richieste e lamentele da parte dei residenti del centro che non riuscivano nemmeno a fermare temporaneamente l’auto per scaricare del materiale, benché muniti di permesso.

Nel primo periodo, che sarà considerato di prevenzione e informazione, si cercherà di evitare sanzioni.