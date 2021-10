All’Itis “Divini” quattro borse di studio per Periti meccanici

Sabato 9 ottobre, nella nuova Aula magna dell’Itis “Divini” si svolge la cerimonia di consegna delle prime borse di studio per Periti meccanici. Sono state istituite da un’azienda di Tolentino e verranno consegnate a quattro studenti che hanno conseguito quest’anno il diploma con ottimi voti nella specializzazione di Meccanica. La premiazione sarà l’occasione per dibattere sul mercato del lavoro e sull’importanza di creare figure professionali che le aziende del territorio richiedono per sviluppare le loro attività produttive. Intervengono, oltre al preside Sandro Luciani, gli imprenditori Andrea Menichelli, titolare dell’azienda BIT di Tolentino, che appunto offre le borse di studio, e Oliviero Rotini, titolare della Simeg di San Severino.

Saranno presenti gli studenti del “Divini” e i rappresentanti di diverse aziende locali, tutte fortemente interessate alla figura tecnica del Perito meccanico.