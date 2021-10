Risultati elettorali minuto per minuto sul “Settempedano”

Anche Il Settempedano seguirà oggi, minuto per minuto, lo spoglio delle schede elettorali dando risultati dai seggi in tempo reale. Come 5 anni fa, è stata creata un’apposita sezione per le Comunali in cui sono stati inseriti i candidati sindaci e consiglieri di ciascuna delle tre liste; a margine trovate anche i programmi elettorali. Materiale, questo, che rimarrà online fino alla prossima tornata elettorale.

I risultati, oltre che oggetto di news di aggiornamento che pubblicheremo in home su questa sezione, possono facilmente essere consultati partendo dalla barra in alta dove si apre, a tendina, il bottoncino in cui cliccare per avere sott’occhio la tabella riassuntiva, seggio per seggio, dell’esito delle urne.

Dunque, appuntamento con Il Settempedano a partire dalle ore 15. I seggi, infatti, saranno aperti oggi dalle 7 alle 15, poi si procederà subito con lo scrutinio dei voti.