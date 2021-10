Il nuovo Consiglio comunale: Orlandani è il più votato

Ecco le preferenze dei singoli candidati al Consiglio comunale. Il più votato è l’assessore uscente Jacopo Orlandani con 533 voti personali. Lo seguono, per la lista “San Severino cambia”, Michela Pezzanesi (413), Paolo Paoloni (412), Vanna Bianconi (373), Valter Bianchi (292), Sara Clorinda Bianchi (289), Sandro Granata (245), Maria Teresa Domizi (216), Alberto Capradossi (178), Teresa Traversa (161) e Luca Bonci (136). Saranno loro i consiglieri comunali eletti in maggioranza.

Tre seggi in Consiglio spetteranno alla lista “Insieme per San Severino”. Pertanto, assieme al candidato sindaco Tarcisio Antognozzi, entrerebbero a far parte dell’assise consiliare Tiziana Gazzellini (264 preferenze) e Alberto Pilato (187).

Infine, due seggi andranno alla lista “San Severino futura” con il candidato sindaco Francesco Borioni e Alessandra Aronne, la più votata con 155 preferenze.