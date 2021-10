Prime reazioni dei candidati. Piermattei: “Grazie per la fiducia, è una grande responsabilità”

Le dichiarazioni a caldo dei tre candidati sindaci. Iniziamo da Rosa Piermattei che si conferma primo cittadino settempedano.

«È stata una grande vittoria, non me l’aspettavo così piena e forte. Ringrazio tutti i concittadini settempedani di avermi dato fiducia, di aver creduto nel mio operato fatto negli ultimi cinque anni. È una grande responsabilità, ancora più forte dei primi cinque anni, perché prima c’era l’inconsapevolezza di cosa si andava ad affrontare, ma oggi ne sono contenta e non deluderò i cittadini: lavorerò come ho sempre fatto. Continuerò con l’ordinario e porterò avanti le opere che sono in cantiere, come l’Itis Divini, affinché vada avanti velocemente la ricostruzione. Poi, sarà la volta del Luzio, del Comune, la Bocciofila, dobbiamo vedere il piano straordinario della ricostruzione, la Casa di riposo, fondamentale. Quindi ce ne sono tante di attività da fare, senza dimenticare il turismo e la cultura, i “cammini lenti”. San Severino ha seminato negli ultimi cinque anni insieme agli altri Comuni ed è quindi il momento di mettere le fondamenta per avviare un percorso verso il futuro».

Segue Tarcisio Antognozzi, candidato di “Insieme per San Severino”.

“Alla vigilia si pensava a una vittoria del sindaco uscente, ma non s’immaginava che potesse essere di queste proporzioni. Sapevamo che sarebbe stata una battaglia difficile, però l’abbiamo affrontata con un progetto politico ben preciso che certamente non cambia ora di fronte a questa netta sconfitta. Non ci disperderemo, perché sappiamo di aver dato vita a una lista giovane con un solido fondamento politico: il centrodestra si sta formando per dare una prospettiva futura alla nostra San Severino. Siamo quindi pronti a esercitare il nostro ruolo di opposizione in maniera serrata e costruttiva per il bene della città”.

Chiude Francesco Borioni, candidato di “San Severino futura”.

«Chiaramente siamo delusi. Ci aspettavamo un risultato diverso, sapevamo che era difficile perché correvamo contro il sindaco uscente che notoriamente è sempre favorito, però pensavamo di avere altri risultati. Probabilmente il progetto che abbiamo portato avanti è un progetto nuovo, diverso, non è stato apprezzato dalla cittadinanza. Rosa Piermattei ha stravinto. La nota consolante per me è che, dopo aver fatto per 5 anni il consigliere di opposizione da solo, da oggi sarò affiancato da qualcun altro. Certamente l’opposizione sarà diversa: ormai abbiamo smaltito il discorso del terremoto dei primi cinque anni, durante i quali ci sono stati, da parte nostra, degli atti di riguardo, perché la situazione era veramente difficile. Oggi sicuramente dovremo andare oltre e vedremo veramente questa Amministrazione cosa mette in campo e cosa sa fare».