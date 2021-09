Tutta la forza di Daniele nella lettera che ha scritto per i suoi funerali

E’ passata già una settimana da quando Daniele Borri se n’è andato in cielo, come quei palloncini lanciati dai bambini – amici dei suoi figli – al termine della celebrazione presieduta dal cardinal Edoardo Menichelli e partecipata da una folla commossa di amici e parenti.

Domani, sabato 25 settembre, alle ore 18.30, nel santuario della Madonna dei Lumi ci sarà la messa di suffragio per il caro Daniele, che ha affrontato la malattia con grande coraggio. All’inizio delle esequie la moglie Alessia ha avuto la forza di leggere il messaggio che lui stesso aveva scritto proprio per il giorno del suo funerale. Ecco le parole di Daniele, di fronte alle quali pregare per lui e riflettere per dare il giusto senso alle nostre vite.

Già i funerali sono tristi e noiosi, quindi sarò breve ed eviterò discorsi sui familiari perché a loro ho già detto tutto. Ringrazio tutti per l’affetto che mi avete sempre dimostrato, mi rendo conto che spesso non l’ho contraccambiato, ho sempre faticato a esternare, ciò non toglie che io lo abbia apprezzato e anche io abbia avuto sentimenti per voi. Ho vissuto metà della mia vita nel vecchio millennio e ho fatto molti sbagli, poi ho vissuto l’altra metà nel nuovo millennio e, grazie ad Alessia, ho capito che esisteva un altro mondo dove potevi imparare qualche regola, non litigare e capire quanti sbagli avevo fatto prima!! Non nego che il nuovo millennio l’ho digerito a fatica, ma col tempo mi ha fatto sentire una persona migliore, ho messo su famiglia e non l’avrei mai abbandonata o lasciata per nulla al mondo. Quasi venti anni fa promisi ad Alessia nelle fasi del fidanzamento che non l’avrei mai lasciata, sono stato sempre di parola. Perdonami, ma stavolta non dipende da me. Non vivete in funzione degli altri, in funzione di cosa hanno gli altri o di cosa pensano… Ma vivete come meglio credete, io così ho vissuto sempre da uomo felice. Non vergognatevi di chi siete, vergognatevi di chi cercate di essere!! Vi abbraccio tutti, basta con le lacrime. E con un sincero sorriso vi dico: “Non ho avuto paura di vivere, non ho avuto paura di morire!”. Ciao a tutti…

Daniele