L’Itts Eustachio Divini di San Severino investe nel futuro dell’istruzione e dell’industria attraverso simulatori, stampanti 3D e impianti solari termici. Si parla sempre più spesso di industria 4.0 e il Divini si sta preparando ad affrontare le sfide future nel campo dell’insegnamento, adeguandosi al cambiamento tecnologico con entusiasmo. Già lo scorso anno l’Itts diretto da Sandro Luciani ha acquistato un simulatore di saldatura con visore VR che consente agli studenti di simulare tutte le principali tecniche di saldatura in un ambiente virtuale immersivo. Da poche settimane, inoltre, il dipartimento di meccanica ha introdotto simulatori Fanuc, consolle simili a quelle utilizzate sulle macchine Cnc, che permettono agli studenti di creare programmi da eseguire con le macchine reali e di simulare le lavorazioni. Tutto ciò offre agli alunni un’esperienza pratica senza precedenti nell’apprendimento delle tecnologie industriali. La stampa 3D, in particolare, si sta orientando verso l’utilizzo di materiali compositi e metalli per la creazioni di pezzi reali e complessi. Il dipartimento sta già utilizzando una stampante 3D di nuova generazione Markforged Onyx. Tale tecnologia avanzata permette agli studenti di sviluppare pezzi finali con notevoli caratteristiche di resistenza meccanica. I docenti della specializzazione stanno puntando anche sulle energie alternative. Un recente aggiornamento è stato l’arrivo di un simulatore di un impianto reale con collettori solari termici, uno strumento che consente agli studenti di esplorare il potenziale delle fonti energetiche sostenibili in un ambiente di apprendimento pratico. I citati sono solo alcuni esempi di come l’istituto si stia impegnando a preparare gli studenti per un futuro lavorativo sempre più tecnologicamente avanzato e come continui a confermarsi punto di riferimento nell’istruzione nell’era digitale, nonostante il forte ritardo nella ricostruzione post sismica della nuova sede.

Lu.Mus.