Settempeda al debutto: diretta Facebook per gli aggiornamenti da Casette Verdini

La Settempeda è pronta a debuttare nel nuovo campionato regionale di 1^ Categoria. Domani, sabato 25 settembre, alle ore 15.30 la squadra di mister Ruggeri esordirà sul campo del Casette Verdini. Dunque in trasferta per una sfida che nasconde non poche insidie.

Il Settempedano, tramite la propria pagina Facebook, seguirà la partita dando aggiornamenti costanti sul risultato e sugli episodi salienti, riferendo in tempo reale anche i parziali e i finali delle altre squadre del girone impegnate in questa attesissima “prima di campionato”.