Europei di volley: in finale la Slovenia di Alberto Giuliani e l’Italia di Fefè De Giorgi

Domenica 19 settembre, a Katowice (in Polonia), si gioca la finale per l’oro continentale del volley maschile tra Italia e la Slovenia. Da un lato la squadra di Fefè De Giorgi, dall’altro la formazione di Alberto Giuliani.

Un atto conclusivo decisamente inatteso soprattutto per il fatto che gli sloveni – vice campioni d’Europa in carica – sono stati capaci di imporsi contro i campioni del mondo della Polonia (a casa loro) in un match a dir poco incredibile per la qualità espressa dalla compagine balcanica allenata dal “nostro” Alberto.

Dall’altra parte però c’è l’Italia che l’ha spuntata in 4 set contro la forte Serbia (campione uscente). Quello azzurro è un gruppo giovane che, guidato dal nuovo tecnico De Giorgi, è trascinato in campo da un eccellente Simone Giannelli.

La finale si gioca alle ore 20.30 e viene trasmessa in diretta anche su Raitre.