Lutto: ciao caro Daniele, esempio di coraggio e umanità

Scrivere della morte di qualcuno è sempre tanto difficile, se poi devi riferire che un ragazzo straordinario di 42 anni, “amico di tutti”, non è più fra noi diventa qualcosa di veramente arduo. Pensi che non puoi non dirlo, perché la notizia ha investito e soffocato di dolore un’intera comunità. E lo fai anche in segno di rispetto per la bella persona che Daniele è sempre stato: un esempio di coraggio, di umanità, di simpatia. Ma certamente, quando con le dita batti sulla tastiera, il cuore in gola ti ferma il respiro e le lacrime scendono sul tuo viso. Il Settempedano è anche questo, un pezzetto di San Severino, che vive e pulsa fra i settempedani.

Così, dopo una notte che porta consiglio, ripensando anche alla recente scomparsa della giovane Cristina Biondi, e al babbo Lando che lo ha atteso in cielo, pubblichiamo l’articolo sulla scomparsa di Daniele Borri.

Dopo anni di lotta serrata contro un male che alla fine ha prevalso, Daniele Borri si è spento all’età di 42 anni nella giornata di ieri (sabato 18 settembre), lasciando nel più cupo sconforto tutti i suoi cari e i tanti amici che lo conoscevano e stimavano. Da tempo gestiva una stazione di carburante assieme al fratello Michele.

La scorsa primavera la triste scomparsa per Covid del padre Lando aveva fiaccato nell’animo Daniele, già fortemente provato dalla malattia. Eppure non ha mai mollato, con quegli occhi celesti che parlavano da soli e con “il sorriso dei buoni” cui non ha mai rinunciato per amore dei figli Leonardo e Francesco e della sua forte Alessia.

Daniele lascia anche la mamma Rita, il fratello Michele, la cognata Elisa e la nipote Camilla.

I funerali saranno celebrati lunedì 20 settembre, alle 9.30, al santuario della Madonna dei Lumi. Dopodiché la cremazione.