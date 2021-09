Elezioni: fino alle 12 di sabato 4 settembre si possono presentare le liste in Comune

Da questa mattina (venerdì 3 settembre) fino alle ore 12 di domani, sabato 4 settembre, si possono presentare in Comune, presso l’Ufficio elettorale predisposto in seno all’Anagrafe, le liste dei candidati sindaci e consiglieri in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Dunque, ci siamo! Entro domani a mezzogiorno sapremo chi correrà per la carica di primo cittadino e quali saranno le “squadre” su cui punteranno le diverse coalizioni.

Al momento, salvo sorprese dell’ultima ora, i candidati a sindaco dovrebbero essere tre. Tarcisio Antognozzi per il centrodestra e Francesco Borioni per una lista civica progressista sono certi, dal momento che hanno ufficializzato già la propria scesa in campo. L’uscente Rosa Piermattei non lo ha ancora fatto, ma sta lavorando alla composizione della sua lista civica e pertanto sarà anche lei della partita.

Nelle prossime ore ne sapremo di più e forniremo ai lettori del Settempedano tutti i nomi dei candidati al Consiglio comunale, lista per lista, non appena chiuderanno i termini per la presentazione delle firme che accompagnano appunto le liste.