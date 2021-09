In pensione Pina Paparelli: dopo 21 anni lascia la scuola di Cesolo

Da oggi, 1° settembre, Pina Paparelli è in pensione. Lascia l’incarico di collaboratrice scolastica dopo tanti anni di encomiabile servizio. Un giorno mesto per la scuola di Cesolo, dove era impegnata dal 2000 dopo essere arrivata lì in trasferimento da Pollenza. Tanto tempo, trascorso assieme a moltissimi bambini, insegnanti e colleghe di lavoro.

Pina, sempre sorridente e pronta alla battuta, è stata un punto di riferimento per tutti. E dalla sua magica penna sono uscite parole in rima divertenti, profonde, capaci di formulare sempre la frase giusta nel momento giusto. Chissà se per la sua pensione ha scritto qualcosa di simpatico su di sé?! Magari lo tiene in serbo… Ora che è a riposo il tempo per comporre non le mancherà!

Auguri Pina, buona pensione da colleghi e amici!