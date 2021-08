Amichevole con l’Aurora Treia: buon test per la Settempeda

La seconda uscita della Settempeda è con l’Aurora Treia (Promozione), primo impegno sui 90’ dopo il triangolare di Villa Potenza di metà settimana (due tempi da 45’). Arrivano conferme dalla squadra biancorossa che disputa una buona prova, in particolare nella prima mezz’ora della frazione iniziale, ovvero la più veritiera dal punto di vista tecnico-tattico vista la formazione mandata in campo da mister Ruggeri con la maggior parte dei titolari, mentre nella ripresa sono scesi in campo molti ragazzi della juniores che, a loro volta, hanno fatto bene.

Ritmo alto, organizzazione, attenzione. Queste le cose migliori mostrate da una Settempeda che esce sconfitta di misura (2-1 con reti tutte nel secondo tempo), ma quel che più conta è come i biancorossi siano riusciti ad avere atteggiamento giusto, idee chiare e un’intesa già a buon punto. Tutti segnali positivi e che evidenziano come la preparazione stia andando per il verso giusto con i giocatori che danno risposte importanti impegnandosi al massimo. Insomma, la strada giusta verso gli impegni ufficiali. Al fischio di inizio Ruggeri fa alcune prove tattiche scegliendo un modulo con difesa in linea a quattro, centrocampo a tre e il trequartista dietro alle due punte. Si registra grande equilibrio con le squadre che si affrontano con la giusta dose di agonismo e con ritmi sostenuti. Poche le occasioni fino al 30’ quando la Settempeda rischia grosso in un paio di circostanze. Poco dopo l’occasione buona è per la Settempeda. Borioni si presenta davanti al portiere che gli sbarra la strada con il corpo in uscita. La palla arriva a Sfrappini che viene rimpallato e identica sorte tocca allo stesso Borioni che vede il sinistro infrangersi sul corpo di un difensore appostato quasi sulla linea di porta. Nella ripresa c’è una Settempeda rivoluzionata con ben otto cambi immediati e dopo pochi minuti di gioco la formazione biancorossa è sotto di un gol. Il pari arriva al 17’ grazie ad uno dei nuovi, Fabio Campilia, che dimostra di saper calciare bene le punizioni dal limite: preciso destro a giro che passa lateralmente alla barriera entrando a fil di palo. Giusta soddisfazione per il centrale difensivo autore di un’ottima prova. Piazzato guadagnato da Sfrappini, altro match positivo, al termine di un’azione personale iniziata da sinistra e conclusasi dalla parte opposta quando il giovane attaccante è stato messo giù al momento di puntare l’area. Nella parte conclusiva della partita la Settempeda viene prima salvata dal palo esterno, poi viene punita sugli sviluppi di una rimessa laterale. Poco prima del termine si registrano i tentativi di due giovani biancorossi: Pierandrei calcia a giro dal limite con parata del portiere, Orlandani tenta dalla distanza con destro alto. Prossimo test sabato 4 settembre contro il Sarnano.

SETTEMPEDA: Caracci, Del Medico (1’ st Crescenzi), Botta (1’st Sparvoli), Rossi (1’st Miconi), Campilia, Mulinari (1’st Latini), Minnucci (1’st Panicari), Broglia (1’st Orlandani), Borioni (1’st Pierandrei), Farroni (1’st Gega), Sfrappini (20’st Borioni). All. Ruggeri.

RP