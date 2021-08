Un nuovo angelo in cielo: Cristina Biondi ci lascia a 31 anni

La tragedia delle tragedie squarcia questa giornata d’estate. Si è spenta all’ospedale di Pescara, dove da due anni lottava contro una terribile malattia, una ragazza d’oro come Cristina Biondi. Aveva solo 31 anni, un sorriso speciale, due occhi azzurri impossibili da dimenticare.

Dolce, intelligente, sempre gentile, Cristina sembrava aver vinto la sua battaglia e lo scorso ottobre si era anche sposata con l’amato Bruno, che mai l’ha abbandonata assieme ai genitori Patrizia e Giovanni. Poi la leucemia è tornata, lei ha continuato a lottare come un leone, ma non ce l’ha fatta. Ci lascia così giovane, dopo aver dato a tutti un grande insegnamento, lei che, peraltro, nella vita era maestra di scuola dell’Infanzia: mai perdere la speranza, mai arrendersi, fino alla fine. Un inno alla vita, il suo, che non dimenticheremo e che racconteremo alle giovani generazioni per temprare il loro carattere.

La comunità del Castello, dove Cristina ha vissuto fino a poco tempo fa assieme ai suoi cari, si stringe attorno alla famiglia Biondi e così, crediamo, l’intera comunità cittadina.

Il feretro giungerà nel pomeriggio all’ospedale di San Severino, dove dalle 17 sarà allestita la camera ardente. I funerali saranno celebrati domani, venerdì 20 agosto, nella chiesa di San Domenico alle ore 9.30.