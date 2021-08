Comunità in festa: Antonella e Giovanni sposi alla Madonna dei Lumi

Antonella Losurdo e Giovanni Di Costanzo hanno scelto il santuario della Madonna dei Lumi per dire il loro “sì” davanti al Signore, promettendosi eterno amore con la gioia nel cuore. Una grande festa anche per la parrocchia, dove Antonella è cresciuta e ha fatto parte, fra l’altro, del gruppo dei catechisti. Oggi, per ragioni di lavoro, vive a Milano e lì ha maturato il desiderio di unirsi in matrimonio con il suo Giovanni.

La celebrazione è stata presieduta da padre Francesco Germano, amico della coppia, mentre i canti e i momenti della liturgia sono stati curati dalle amiche e dagli amici del “Don Orione”, che hanno voluto così condividere la letizia di questo giorno accanto agli sposi e alle loro famiglie.

Anche per Vanda e Francesco, genitori di Antonella, e per la sorella Maria Concetta è stato un pomeriggio di forte emozione. A loro e ai novelli coniugi i migliori auguri da parte della comunità parrocchiale e del Settempedano.