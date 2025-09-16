In piazza la scuola di ballo F. A. Team Academy strappa applausi con “La strada di casa”

La scuola di ballo F. A. Team Academy ha strappato applausi, sabato sera, in Piazza del Popolo con lo spettacolo “La strada di casa” . Si è trattato di una serata che ha visto protagonisti tutti gli allievi della scuola di ballo che, come noto, ha sede a Taccoli di San Severino.

Nel corso dell’evento sono stati presentati tutti i corsi, da quelli dei più piccoli fino a quelli frequentati dai più adulti. L’iniziativa ha raccolto grande consenso da parte della comunità locale, a conferma dell’ottimo lavoro svolto dalla scuola diretta da Federica Agostinelli

Lo spettacolo, inoltre, ha registrato la presenza di diversi ospiti: il sindaco Rosa Piermattei, il vice Jacopo Orlandani, gli assessori Paolo Paoloni e Michela Pezzanesi, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, la presidente di Fidesm Marche, Milena Sampaolesi, e il presidente di Midas Marche, Giuseppe Chiuselli.