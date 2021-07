Iniziato il “Cammino fuori dal Comune”: tappe anche a San Severino

Una passeggiata lungo quelle che un tempo erano le tratte della via Romano – Lauretana, alla scoperta di un territorio unico ed affascinante. Ha preso il via così, stamattina, il “Cammino fuori dal Comune”, un progetto sperimentale di promozione turistica che mira a promuovere e far conoscere un itinerario straordinario sul quale è stato appena realizzato un intervento di valorizzazione finanziato con fondi europei Por-Fesr 2014-2020 asse 8.

Il percorso si sviluppa dalla cittadina di Serravalle di Chienti fino a Treia passando per Camerino e San Severino e altre realtà che si collegano a “pettine” con una road map che fa del turismo lento la sua via maestra.

Al lancio della proposta si accompagna un calendario di iniziative di ben sette giornate.

Dopo quella odierna (24 luglio) di apertura, che ha proposto una passeggiata da Serravalle di Chienti alla frazione di Arnano di Camerino, è prevista per domenica 25 luglio la seconda tappa che porterà alla scoperta di altri due tronconi: da Arnano a Camerino, per una lunghezza di quasi 10 chilometri, e da Pioraco a Camerino, per una lunghezza di oltre 12 chilometri e mezzo.

Il calendario delle escursioni proseguirà poi venerdì 30 luglio con le passeggiate da Camerino al rifugio Manfrica, in territorio di Serrapetrona, e da Castelraimondo sempre al rifugio Manfrica.

Poi si proseguirà sabato 31 luglio dal rifugio Manfrica a San Severino e da Serrapetrona sempre a San Severino con percorsi di media difficoltà.

Sabato 7 agosto il “Cammino fuori dal Comune” porterà gli escursionisti da San Severino alla località Borgianelle e poi, domenica 8 agosto, da qui a Passo di Treia.

Gran finale di tutte le escursioni sabato 14 agosto con la passeggiata, di quasi 9 chilometri, da Passo di Treia alla località di Santa Maria in Selva.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati e le iscrizioni obbligatorie all’indirizzo email camminofuoridalcomune@risorsecoop.it oppure all’indirizzo internet www.activetourism.it.

Il progetto è promosso dall’Unione montana Potenza Esino Musone e realizzato da Marche Active Tourism.