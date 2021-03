Gli studenti del “Bambin Gesù” incontrano Angelo Coscia

Nuovo incontro online per le classi terze dell’Istituto “Bambin Gesù”: Angelo Coscia, educatore e scrittore. Con la sua associazione, “APS Le Cirque”, lavora, con scuole, ospedali ed enti privati, realizzando percorsi di guarigione per bambini e ragazzi con disagi, al fine di reinserirli nella società.

Ha lavorato con ragazzi tossicodipendenti e con problemi familiari, e ha capito che il miglior modo per soccorrerli sta nell’aiutarli nella ricerca delle proprie passioni. Ricorda come un giovane tossicodipendente sta ritrovando la propria strada da quando, grazie ad un aiuto competente, è riuscito a rispolverare i propri talenti sopiti, riprendendo a studiare e riscoprendo la sua passione per il giardinaggio. Per evitare che i ragazzi con forti dipendenze ricadano nella droga o nell’alcool, è necessario che essi lavorino sulla propria autostima, ed il miglior modo per recuperare la fiducia in sé stessi sta nel ritrovare la forza per lavorare sui propri sogni.

Lavorare sui propri obiettivi e talenti è fondamentale: coltivando entrambi questi aspetti, si può raggiungere uno stato di gioia, fondamentale per la vita, per il fisico e per la mente. Coscia ha ricordato ai ragazzi che tutti noi siamo chiamati a realizzare i nostri sogni, e soltanto l’azione, l’iniziativa, può portarci al loro compimento: mai cedere al desiderio passivo, capace soltanto di impigrirci nell’attesa che qualcosa accada senza fare il minimo sforzo.

Infine, l’educatore ha coinvolto gli studenti facendo loro diverse domande, e li ha intrattenuti nella costruzione di una “poesia di gruppo”: ogni studente ha espresso, in una frase, la propria idea di felicità, e Coscia, raccogliendo tutti questi versi, ha creato una poesia collettiva, sottolineando così, con questa operazione, il suo senso di rete.

Felicità è famiglia

Felicità è il sole d’estate

Felicità è sorridere sempre

Felicità è amore e salute non disdegnando un pizzico di successo

Felicità è sentirsi libero dal giudizio degli altri

Felicità è sorridere sempre

Felicità è toccarsi nel profondo

Felicità è mettersi comodi e coccolarsi

Felicità è tutto questo e qualcosa di più…