Martedì sera Italia-Spagna sul maxischermo in piazza

L’assessorato comunale al Turismo darà la possibilità di vedere in piazza, su un maxischermo, la semifinale degli Europei di calcio fra Italia e Spagna, in programma martedì 6 luglio, alle ore 21.

Nelle prossime ore la Polizia locale emanerà un’apposita Ordinanza per la chiusura al traffico della piazza nell’orario interessato dal match.

Sarà vietata la vendita, anche da asporto, di bottiglie e bicchieri in vetro. Gli agenti vigileranno per evitare assembramenti senza mascherina e per far sì che siano rispettate le distanze di sicurezza e le altre norme anti Covid-19.