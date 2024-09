Coppa Italia: la Settempeda perde con l’Aurora Treia (1-0) ma passa il turno

La Settempeda, pur sconfitta, festeggia il passaggio del turno in Coppa Italia Promozione. Questo il responso dopo il match di ritorno contro l’Aurora Treia che, malgrado la vittoria per 1-0, deve salutare il torneo e lasciare strada ai biancorossi che ottengono la qualificazione agli ottavi grazie al 2-0 dell’andata. Settempeda che imposta la gara sul prezioso doppio vantaggio e sulla gestione dello stesso tenendo botta per tutti i 90’ mostrando organizzazione, buona disposizione in campo e attenzione nel contrastare le iniziative dei locali che ci provano con impegno e volontà ma a parte una certa superiorità territoriale non riescono a creare particolari occasioni a parte un paio di tentativi oltre al gol, inutile, del successo a firma di Montecchia bravo a trasformare una punizione dal limite poco oltre il primo quarto d’ora di gioco. Partita condizionata dal campo scivoloso (sintetico) e dalla forte pioggia specie nella ripresa con le due squadre che hanno cercato di manovrare per trovare spazi utili per arrivare in porta trovandone però ben pochi, ma lo hanno fatto con ritmi abbastanza lenti e ciò ha favorito le due difese che sono state attente ed hanno corso pochi rischi. Nella Settempeda, schierata da Ciattaglia con un mix di titolari e chi fino ad ora ha avuto meno minuti, si sono ben disimpegnati Caracci e Montanari fra i “veterani” e Boldrini e Meschini fra i giovani. Ora, come detto, i settempedani saranno attesi dal doppio confronto degli ottavi (16 e 30 ottobre) e sarà un turno interessante e particolarmente stimolante contro quel Trodica considerato da tutti come la squadra da battere e favorita in campionato.

La cronaca

Turno infrasettimanale dedicato alla Coppa Italia per Aurora Treia e Settempeda che si sfidano per decretare chi passerà il turno andando agli ottavi. Come previsto ci sono molti cambi nelle due formazioni (spazio ai giovani e a chi ha giocato meno in questa fase della stagione quindi restano a guardare diversi elementi di spicco) e tutti si impegnano per cercare di trovare la giusta intesa in campo. Parte con più spirito di iniziativa l’Aurora che riesce a sbloccare il risultato dopo 17’: punizione dal limite (dentro la lunetta dell’area) che si incarica di Battere Montecchia che sceglie il destro rasoterra che sorprende la barriera con palla che passa fra le gambe dei giocatori biancorossi e entra in porta senza che Caracci possa tentare l’intervento. La gara è equilibrata con la Settempeda che controlla e gestisce e con l’Aurora che prova a tenere il possesso palla ma senza continuità e dunque pochi sono i pericoli creati alla porta avversaria. Al 27’ prova il break Quadrini che intercetta un pallone a metà campo e parte arrivando al tiro con il sinistro che termina però alto. Il primo tempo è in pratica tutto qui e la ripresa ricomincia ricalcando lo stesso andamento. Al 7’ è Candidi a provarci con il sinistro: tentativo centrale che Caracci controlla agevolmente. Deve impegnarsi di più il portiere biancorosso quando Giuli si fa largo sulla sinistra dell’area per poi calciare con forza ma Caracci è attento e respinge. Le forze iniziano a scemare da ambo le parti, arrivano diversi cambi e le occasioni sono sempre poche. L’Aurora non riesce a spingere con forza e convinzione, mentre la Settempeda, sospinta da Cappelletti e dai giovani subentrati, trova qualche azione interessante (due bei palloni messi in area ma non sfruttati a dovere). Sfrappini, dopo una pregevole trama nata sulla destra e rifinita da capitan Montanari, prova il destro dal limite con palla alta di poco. Al 40’ Montecchia ci riprova su calcio piazzato ma il destro questa volta è meno preciso e Caracci ben posizionato lo controlla con sicurezza. Nel recupero (4’) biancorossi propositivi prima con una opportunità per Montanari che da centro area fallisce l’acrobatica girata al volo e dopo con il classe 2008 Meschini che si gira dal limite sparando un destro rasoterra molto insidioso che costringe Frascarelli a distendersi in tuffo per toccare in angolo. E’ l’episodio che decreta la fine del match che dà alla Settempeda la bella soddisfazione della qualificazione.

Il tabellino

AURORA – SETTEMPEDA 1-0

RETI: pt 17’ Montecchia

Formazioni

AURORA TREIA: Frascarelli, Raffaeli (34’ st Regueyra), Kheder, Petrini, Filacaro, Marini (1’ st Mercurio), Candidi (19’ st Romanzetti) Romagnoli (10’ st Micheli), Allegretti (1’ st Di Francesco), Giuli, Montecchia. A disp. Alegi, Bontempo, Bartolini, Rozzi. All. Cornacchini.

SETTEMPEDA: Caracci, Piccinini, Montanari, Dolciotti (12’ st Boldrini), Eugeni (18’ st Palazzetti), Cervigni, Massini (32’ st D’Angelo), Staffolani Edoardo, Cappelletti, Quadrini (22’ st Sfrappini), Staffolani Alessandro (32’ st Meschini). A disp. Bartoloni, Moisa, Mulinari, Sigismondi. All. Ciattaglia.

Roberto Pellegrino