In via Settempeda c’è “Artisan”: ferramenta, artigianato e prodotti tipici

Pubblichiamo un articolo tratto dal sito

Bella Scrittura

Calligrafia elegante e Scritture storiche

Artisan è una vecchia novità. Uno spaccio, così si chiamavano in campagna, dalle mie parti, fino a una ventina d’anni fa, piccole botteghe che vendevano un po’ di tutto, dai generi alimentari agli attrezzi da lavoro. E su quella linea, storica e culturale, Artisan è oggi una bottega a San Severino che vuole recuperare quella cultura commerciale, ma soprattutto un luogo di incontro dove si produce artigianato. Artistico o funzionale che sia, l’artigianato Artisan è un fatto a mano made in Marche, a San Severino, l’antica Septempeda, a 236 mslm lungo il fiume Potenza.

Artisan – artigiani, ma anche ARTI SAN Severino, è il brand creato da Mauro e Luca Paciaroni. Sì, alla lunga siamo parenti, molto alla lontana; come più o meno tutti i trecento e passa Paciaroni che vivono a San Severino. Ho anche la fortuna di conoscere da tempo questi due ragazzi. Luca e Mauro sono fratelli. Con Mauro, AKA Mauretto Kiddie Selvatique, ho condiviso parecchi anni fa la passione per il writing, quando erano gli anni d’oro e il fenomeno era poco più che nascente. Mauro fu uno dei pionieri dell’arte del writing, già che ha qualche anno più di me e ai tempi frequentava ambienti un po’ più avanti dei miei. Le competenze di writer le ha fatte confluire nel lettering per le incisioni che pratica oggi. Luca, Varro per gli amici, qualche anno meno di me, me lo sono ritrovato – dopo aver sfilato assieme al Palio dei Castelli in N edizioni con la Compagnia Grifone della Scala – a una cifra di manifestazioni medievali. Luca costruisce e suona cornamuse e strumenti a fiato, oltre a far parte degli Errabundi musici, ensemble di musica antica, rinascimentale, pastorale e celtica. Che, detta così, sembrano un gruppo musicale di quelli seri, e per certi versi lo sono pure, ma per altri versi, i migliori, sono dei pazzi scatenati.

Luca e Mauro vengono dalla campagna settempedana, per la precisione da un colle sopra San Severino di nome Serripola, e la pratica delle botteghe l’hanno vissuta fin da bambini, nella loro frazione di territorio rurale. Con questa idea, ne hanno creata una loro, di bottega: un grosso spazio in cui convivono una ferramenta, un punto vendita alimentare di prodotti tipici a km 0 e un piccolo laboratorio artigianale.

A pochi giorni dall’apertura di questo spazio sono andato a trovare Luca e Mauro per capire meglio la loro idea. Da Artisan, in via Settempeda, ho trovato una ferramenta nutrita di vernici, impregnanti, ma anche accette macheti coltelli e oggettistica perfetta per essere regalata a che condivide gusti ruvidi, hardcore se vogliamo, e anche per essere personalizzata. Con delle incisioni sui manici, ad esempio. Incisioni, perché al centro di Artisan c’è il laboratorio artigianale dove Mauro e Luca si occupano di lavorare il legno, di inciderlo al pirografo per customizzare oggetti come cassette, quadri, confezioni e anche manici di coltelli e, in generale, qualsiasi idea si abbia in mente. E restauro, anche, ovviamente, di oggetti in legno.

Poi una serie di prodotti intagliati o lavorati al tornio, come pipe, forme di tutti i tipi e sculture in legno rappresentanti nani, mostri, giganti, elfi. Un ambiente fantastico. E da una parte la bottega alimentare con prodotti a km 0, veramente a km 0, provenienti al massimo da San Severino o Tolentino o Matelica, con qualche incursione di anconetano o fermano. Parliamo di vini, farine, pasta, confetture. E l’angolo lounge, là in fondo: qualche tavolino dove potersi gustare questi prodotti circondati da musica, amici e un ambiente confidenziale.

Lorenzo Paciaroni