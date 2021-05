Paola Pitagora al Feronia coi pianisti Sollini e Barbatano: primo evento live dopo il Covid

La musica segna il ritorno alla normalità, con il primo concerto in presenza dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19, per i Teatri di Sanseverino che sabato 29 maggio, alle ore 18, ospitano la rassegna “Vibrazioni Armoniche – piano festival” curata dal noto pianista marchigiano Marco Sollini.

La fantastica attrice Paola Pitagora, assieme ai pianisti Marco Sollini e Salvatore Barbatano, presenta “Sheherazade”, spettacolo che vede i testi scelti e curati da Donatella Donati, recentemente scomparsa, e a cui sarà dedicata la serata.

Un concerto inserito nel progetto “Marche inVita”, organizzato dall’Associazione Marche Musica, in collaborazione con Regione, Amat e Comune, e collocato nei luoghi del sisma del 2016. Un evento che vuole essere un viaggio tra il mondo poetico di alcuni racconti tratti dalla celebre raccolta de “Le Mille e una notte” e le musiche originali di N. Rimskij-Korsakov che ne ha espressamente elaborato un’avvincente versione per pianoforte a 4 mani oltre a quella, ben più celebre, sinfonica.

Paola Pitagora, icona del teatro italiano e splendida interprete, farà rivivere le avventure di Shéhérazade, racconterà i viaggi di Sinbad il marinaio, la leggenda del principe Kalendar, le avventure del giovane principe e della giovane principessa e il festival a Baghdad cogliendo a pieno le sensuali atmosfere orientali.

Il pianoforte, sotto le mani del duo Sollini-Barbatano, definite dalla stampa russa “le venti dita d’oro d’Italia”, s’infiamma di passione, alternata a frasi musicali evocative e sognanti di commovente pathos.

Uno spettacolo che, nella sua semplicità, porterà tutti in mondi lontani e incanterà con i quattro racconti selezionati e appositamente riadattati per dar vita ad una serata di teatro e musica. E sarà un’occasione per riprendere una vita “normale” dopo mesi di forzata clausura e per riaccendere le fiamme della passione, del sentimento, della bellezza dell’arte quale cura per l’anima.